انت الان تتابع خبر الغارديان البريطانية تطرد رساماً مخضرماً بسبب نتنياهو والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الصحيفة: "اتخذ قرار بعدم تجديد عقد ستيف بيل".

وذكرت "الغارديان نيوز آند ميديا"، ناشر الصحيفة، في بيان أرسلته إلى أسوشيتدبرس، يوم الخميس: "كانت رسوم ستيف بيل جزءا مهما من الغارديان على مدار الأربعين عاما الماضية، نشكره ونتمنى له التوفيق".



أسهم بيل برسوم مع "الغارديان" منذ العام 1983، واتهمت عدة رسوم له على مدار سنين بأنها تحمل صورا نمطية معادية لليهود.

وكان آخر رسم كاريكاتيري لبيل انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي يصور نتنياهو وهو يحمل مبضعا ويستعد لفتح شق يشبه خارطة غزة في بطنه، مع تعليق يقول "سكان غزة، اخرجوا الآن".

وحمل الكاريكاتير جملة "سيرا على خطى ديفيد ليفين" وكان يستلهم رسما كاريكاتيريا صور الرئيس الأمريكي ليندون بي جونسون وهو يشير إلى ندبة على شكل فيتنام.

وكان الرسام الأمريكي ليفين رسم الكاريكاتير مستشهدا بصورة لجونسون وهو يعرض على الصحفيين ندبته من جراحة مرارة.

من جانبه، رد بيل يقول إنه اتهم بأنه يستخدم الإشارة "لرطل اللحم" الذي طالبت به الشخصية اليهودية شايلوك في مسرحية شكسبير الشهيرة "تاجر البندقية".

وقال لصحيفة برس غازيت إن "تاجر البندقية لا علاقة لها بالرسم الكاريكاتيري".

وأضاف "لا أروج لصور نمطية مؤذية معادية للسامية، لم أفعل ذلك مطلقا، ولا أحلم بفعل مثل هذا الشيء".

