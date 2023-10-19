انت الان تتابع خبر في نشرة السومرية بعد قليل.. القضية الفلسطينية وتهجير سكان غزة الى الانبار وسيناء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - • العراق يرفض تحويل القضية الفلسطينية إلى نزوح ومساعدات.. ويدعو الى موقف عربي واسلامي موحد.

• الصدر يُحذر من تهجير سكان غزة الى الانبار وسيناء.. ويرفض السماح بتوسع الكيان الصهيوني.

• احتجاجا على دعم بايدن لاسرائيل.. استقالة مسؤولين اثنين بالخارجية الأميركية.. ودعوات لوقف الانتهاكات.



• المالكي يرهن تمرير العفو العام بالاتفاق السياسي.. ويكشف عن عشرات منافذ التهريب في كردستان.