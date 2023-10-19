انت الان تتابع خبر الولد والوالد.. النصر يتعاقد مع نجل رونالدو والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الصحيفة، أن "النادي السعودي أدرج الموهبة جونيور صاحب الـ13 عاما، في كشوفات البراعم تحت 13 و15 عاما، حيث سيرتدي القميص رقم "7" تيمنا بوالده قائد النصر".

وينتظر أن "يدشن جونيور مشواره مع النصر ويخوض أول مباراة له مع براعم الفريق، غدا الجمعة، في مواجهة فريق القادسية على ملعب حرس الحدود ضمن افتتاحية مشواره في دوري البراعم تحت 13 عاما".

