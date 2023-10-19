انت الان تتابع خبر حديث "إسرائيلي" بشأن الهجوم على غزة: سيتم قريباً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأوضح غالانت للجنود: "أنتم الآن ترون غزة من بعيد، وقريبا سترونها من الداخل.. سيأتي الأمر".

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" في وقت سابق، بأنه يبدو أن الجيش الإسرائيلي أنهى الاستعدادات لدخول قطاع غزة.



وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن واشنطن طلبت من قطر التوسط للإفراج عن الرهائن لدى "حماس"، بعدما تأكدت أن الإنقاذ العسكري مستحيل.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الاول 2023.

وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.