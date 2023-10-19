انت الان تتابع خبر البيئة تؤكد سعي العراق وخططه للتكيف ضد اثار تغير المناخ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "الوزير اكد خلال افتتاح اعمال المؤتمر التاسع لوزراء البيئة في العالم الاسلامي الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية بالتعاون مع منظمة العالم الاسلامي للتربية والعلوم والثقافة ايسيسكو تحت شعار (نحو تحقيق التحول الاخضر في العالم الاسلامي ) المنعقد في جدة 19/10/2023 ، سعي العراق للتكيف ضد اثار تغير المناخ".وأضاف الوزير بحسب البيان، ان "وثيقة المساهمات الوطنية العراقية NDC تمثل خارطة طريق للاقتصاد الاخضر، وتتضمن برامج عمل للتخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة يمثل التزام العراق الطوعي بتخفيف 2% من الغازات الدفيئة المنبعثة من العمل المعتاد بالاعتماد على الجهد الوطني و 15% مقترح تخفيف بشرط توفر الدعم الدولي ، ويمثل هذا المسار وسيلة جذب للاستثمار الاخضر في العراق".

وبيّن الوزير ان "العراق داعم وساعي لتنويع اقتصاده والاستثمار في مشاريع الاقتصاد الاخضر والتخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة ومواجهة تاثيرات تغير المناخ بقيمة استثمارية تصل الى 100 مليار دولار الى سنة 2030 وفي مختلف القطاعات، داعيا جميع الدول والشركات للمساهمة في دعم خطة العراق في الاستثمار الاخضر ، واغتنام الفرص الكبيرة المتوفرة في ظل حكومة تسعى لتحقيق التقدم الاقتصادي والانفتاح على المجتمع الدولي".

وتم تسليم جائزة الممكلة العربية السعودية للادارة البيئية والتي فاز بها عدد من الباحثين والشركات ومؤسسات الحكومية ومن ضمن الفائزين بالجائزة الاولى من العراق الدكتور علي الفوادي".

