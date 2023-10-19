انت الان تتابع خبر غزة.. حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في بيان له إن "الاحتلال الإسرائيلي قتل 369 مواطنا 81 منهم بالمناطق الجنوبية الآمنة، خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضاف البيان: "وبلغ عدد الشهداء 3785 والجرحى 12493 من عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع لليوم الثالث عشر على التوالي".



ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الجاري.

كما دعا أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى هدنة إنسانية لمدة أسبوعين بين فلسطين وإسرائيل.