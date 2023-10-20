طهران: فصائل المقاومة لن تبقى صامتة أمام استهداف غزة

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بغداد - ياسين صفوان - وأضاف السفير الإيراني في لقاء بثته قناة المنار اللبنانية إنه ليس بإمكان الأمريكي أن يدخل في المعركة، مشيرا إلى أن هدفهم فقط هو نجاة نتنياهو وإسرائيل.

واعتبر أماني أن "فصائل المقاومة لن تبقى صامتة أمام استهداف قطاع غزة"، موضحا أن "القتل لن يحقق أي هدف للكيان الصهيوني.. والشعب الفلسطيني لن يسكت عن هذا القتل".



وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قد حذّر يوم الاثنين الماضي، من أن الوقت ينفد لجهة "إيجاد حلول سياسية" قبل أن يصبح "اتّساع" نطاق الحرب بين إسرائيل وحماس "حتميا".

في يوم 7 أكتوبر الجاري، أطلقت حماس عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها إطلاق آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، وتنفيذ عمليات نوعية تضمنت اقتحام عدة مستوطنات في غلاف غزة وجرت اشتباكات حرب شوارع بين المقاتلين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، التي ردت بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وشنّت غارات جوية عنيفة على قطاع غزة.