انت الان تتابع خبر بحضور السامرائي.. جماهير صلاح الدين تتضامن مع غزّة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لتحالف العزم، في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "أقيمت صلاة الجمعة الموحدة في محافظة صلاح الدين اليوم وبحضور جماهيري غفير يتقدمهم رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي وعدد من قيادات التحالف، وشيوخ العشائر والوجهاء وعلماء الدين والنخب المجتمعية".وأكد رئيس التحالف، بحسب البيان، على "مركزية القضية الفلسطينية ودور العراقيين عبر التاريخ في نصرتها والوقوف إلى جانبها"، مشيرا الى "أهمية استمرار الجهود الدولية الرامية الى فك الحصار عن غزة وايصال المساعدات الانسانية للشعب الفلسطيني الشقيق".

واضاف السامرائي أن "هناك حاجة ملحة الى دعم الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في المنطقة وضمان استمرار العمل المشترك عربيا وإسلاميا ودولياً لإنهاء حالة الاحتلال الاسرائيلي وإيقاف الجرائم بحق الفلسطينيين وضرورة إدانة المجزرة التي ارتكبها الاحتلال بقصفه لمستشفى المعمداني وسقوط مئات الشهداء والجرحى".

