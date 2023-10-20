• بعد استبعادها اكثر من ثلاثمئة مرشح.. المفوضية تحدد موعد المصادقة على الاسماء وانطلاق الحملات الانتخابية .

بغداد - ياسين صفوان - استمرار الوقفات التضامنية في العراق نصرة للشعب الفلسطيني.. ومطالبات بوقف تهجير سكان غزة.

انت الان تتابع خبر بعد قليل في نشرة السومرية.. المفوضية تستبعد ثلاثمئة مرشح وتحدد موعد المصادقة على الاسماء والان مع التفاصيل

محمد يوسف

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