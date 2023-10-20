انت الان تتابع خبر بعد قليل في نشرة السومرية.. المفوضية تستبعد ثلاثمئة مرشح وتحدد موعد المصادقة على الاسماء والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - استمرار الوقفات التضامنية في العراق نصرة للشعب الفلسطيني.. ومطالبات بوقف تهجير سكان غزة.
• غوتيريش يدعو إلى إيصال المساعدات الملحة إلى القطاع.. ومصر تبدأ بإزالة الحواجز تمهيدا لفتح معبر رفح.
• قوات الاحتلال ترتكب مجزرة جديدة بقصف كنيسة وسط غزة.. وحصيلة الضحايا تواصل الارتفاع.
• غوتيريش يدعو إلى إيصال المساعدات الملحة إلى القطاع.. ومصر تبدأ بإزالة الحواجز تمهيدا لفتح معبر رفح.
• قوات الاحتلال ترتكب مجزرة جديدة بقصف كنيسة وسط غزة.. وحصيلة الضحايا تواصل الارتفاع.
• بعد استبعادها اكثر من ثلاثمئة مرشح.. المفوضية تحدد موعد المصادقة على الاسماء وانطلاق الحملات الانتخابية .