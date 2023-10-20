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بعد قليل في نشرة السومرية.. المفوضية تستبعد ثلاثمئة مرشح وتحدد موعد المصادقة على الاسماء

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بغداد - ياسين صفوان - استمرار الوقفات التضامنية في العراق نصرة للشعب الفلسطيني.. ومطالبات بوقف تهجير سكان غزة.

• غوتيريش يدعو إلى إيصال المساعدات الملحة إلى القطاع.. ومصر تبدأ بإزالة الحواجز تمهيدا لفتح معبر رفح.


• قوات الاحتلال ترتكب مجزرة جديدة بقصف كنيسة وسط غزة.. وحصيلة الضحايا تواصل الارتفاع.

• بعد استبعادها اكثر من ثلاثمئة مرشح.. المفوضية تحدد موعد المصادقة على الاسماء وانطلاق الحملات الانتخابية .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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