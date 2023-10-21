انت الان تتابع خبر العراق للأمم المتحدة: ضرورة وضع حدّ للعدوان الصهيوني على غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب السوداني، ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "التقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك على هامش المشاركة في مؤتمر قمّة القاهرة للسلام؛ لبحث تطوّرات الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة".وأكد السوداني، خلال اللقاء، "ضرورة وضع حدّ للعدوان الصهيوني المستمر، والإبادة التي يتعرض لها أهالي غزة على يد قوات الاحتلال، وفتح الممرات الإنسانية لنقل المساعدات العاجلة، مشيراً إلى استعداد العراق لتسيير قوافل الدعم والمساعدة إلى غزة".

وأعرب عن "استعداد العراق للتواصل مع كل الدول والأطراف ذات الصلة؛ لتوحيد الموقف والوصول إلى خطوات عملية متفق عليها وطرحها أمام جميع دول العالم".

