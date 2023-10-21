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مقرب من الصدر يصدر توضيحاً بشأن "اعتصام الحدود"

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بغداد - ياسين صفوان - صالح محمد العراقي
بسمه تعالى
إن الذهاب الى الحدود العراقية قبل تحديد الموعد من قبل الصدر.. يعتبر عصياناً وخروجاً عن المركزية.
بل إن من يشارك الفاسـ،،ـدين في التجمهر عند الحدود هو ليس من التيار في شي..
فانتظروا الأوامر.. وستاتيكم لاحقاً عبر منصة إكس من الصفحة الرسمية لسماحته حصراً لا غير في ما إذا وجدنا تجاوباً شعبياً من الدول العربية وتنسيقاً عالياً.. وإلا فإننا قد ألقينا الحجة أمام الله وأمام العالم أجمع.
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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