انت الان تتابع خبر مقرب من الصدر يصدر توضيحاً بشأن "اعتصام الحدود" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - صالح محمد العراقي

بسمه تعالى

إن الذهاب الى الحدود العراقية قبل تحديد الموعد من قبل الصدر.. يعتبر عصياناً وخروجاً عن المركزية.

بل إن من يشارك الفاسـ،،ـدين في التجمهر عند الحدود هو ليس من التيار في شي..

فانتظروا الأوامر.. وستاتيكم لاحقاً عبر منصة إكس من الصفحة الرسمية لسماحته حصراً لا غير في ما إذا وجدنا تجاوباً شعبياً من الدول العربية وتنسيقاً عالياً.. وإلا فإننا قد ألقينا الحجة أمام الله وأمام العالم أجمع.