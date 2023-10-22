انت الان تتابع خبر موقع عبري يتحدث عن أسباب الهجمات الأخيرة على سوريا.. ما علاقة العراق؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال موقع "واينت" العبري، إن "الهجمات التي وقعت الليلة في سوريا هي الأكثر شمولا في البلاد منذ بداية الحرب، وتضمنت أسلحة وقنابل أكثر من تلك التي ألقيت خلال الليل على نحو 100 هدف لحماس في قطاع غزة".وأضاف الموقع أن "الجيش الإسرائيلي هاجم المدارج الجوية في المطارات في مختلف أنحاء سوريا خوفا حقيقيا من وصول قوات وأسلحة متطورة من إيران والعراق إلى لبنان وسوريا".

وكان مصدر عسكري سوري قال الأحد، إن القوات الإسرائيلية نفذت بالتزامن "عدوانا جويا برشقات من الصواريخ" مستهدفة مطاري دمشق وحلب ما أدى إلى مقتل مدني وخروجهما من الخدمة.

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة النقل السورية تحويل الرحلات الجوية المبرمجة عبر مطاري دمشق وحلب (قدوم ومغادرة) لتصبح عبر مطار اللاذقية الدولي.