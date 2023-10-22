انت الان تتابع خبر العراق مُقبل على أجواء شتوية.. انخفاض بالحرارة وتساقط للأمطار بهذا الموعد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "طقس البلاد ليوم غد الاثنين في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً إلى غائم، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً مع فرصة لزخات مطر رعدية في أماكن متفرقة، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأضافت، أن "طقس يوم الثلاثاء في المنطقة الوسطى سيكون غائماً مع زخات مطر متفرقة تكون رعدية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً إلى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة متفرقة، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً مع زخات مطر خفيفة رعدية متفرقة، أما درجات الحرارة فستنخفض بضع درجات عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، في حين ستكون مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".

وأشار البيان الى، أن "طقس يوم الأربعاء في المنطقة الوسطى سيكون صحواً إلى غائم جزئي ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة متفرقة، ولا تغير في درجات الحرارة عن اليوم السابق، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة متفرقة، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق".

وأوضحت الهيئة، أن "طقس البلاد ليوم الخميس المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".