انت الان تتابع خبر واشنطن تحذر من توسع نزاع غزة: سنتحرك عسكرياً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأضاف أوستن لمحطة إيه بي سي نيوز، إن "من يسعون الى توسيع النزاع.. نصيحتنا هي لا تقوموا بذلك"، مردفاً: "نحتفظ بحقنا في الدفاع عن أنفسنا ولن نتردد أبدا في التحرك".

وجاء تصريح وزير الدفاع بعد بضع ساعات من إعلان البنتاغون تعزيز انتشاره العسكري في المنطقة في مواجهة "التصعيد الأخير من جانب إيران وأذرعها بالوكالة".



في المقابل، حذر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الولايات المتحدة وإسرائيل من خروج أوضاع المنطقة عن السيطرة في أي لحظة.

وقال عبد اللهيان إن المنطقة اليوم باتت مثل برميل البارود وأي أخطاء في الحسابات بشأن ارتكاب المجازر في غزة والتهجير القسري قد تكون لها تبعات صعبة ومريرة على المنطقة ومثيري الحرب.

