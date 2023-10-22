اخبار العالم / اخبار العراق

واشنطن تحذر من توسع نزاع غزة: سنتحرك عسكرياً

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر واشنطن تحذر من توسع نزاع غزة: سنتحرك عسكرياً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأضاف أوستن لمحطة إيه بي سي نيوز، إن "من يسعون الى توسيع النزاع.. نصيحتنا هي لا تقوموا بذلك"، مردفاً: "نحتفظ بحقنا في الدفاع عن أنفسنا ولن نتردد أبدا في التحرك".

وجاء تصريح وزير الدفاع بعد بضع ساعات من إعلان البنتاغون تعزيز انتشاره العسكري في المنطقة في مواجهة "التصعيد الأخير من جانب إيران وأذرعها بالوكالة".


في المقابل، حذر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الولايات المتحدة وإسرائيل من خروج أوضاع المنطقة عن السيطرة في أي لحظة.

وقال عبد اللهيان إن المنطقة اليوم باتت مثل برميل البارود وأي أخطاء في الحسابات بشأن ارتكاب المجازر في غزة والتهجير القسري قد تكون لها تبعات صعبة ومريرة على المنطقة ومثيري الحرب.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا