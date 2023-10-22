انت الان تتابع خبر حزب الله يستهدف مواقع إسرائيلية بصواريخ موجهة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الحزب في بيان: "هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية عصر يوم الأحد الواقع في 22-‌‌‏10-2023 موقعي بياض بليدا والمالكية ‏بالصواريخ الموجهّة ‏والقذائف المدفعية وحققوا فيهما إصابات مؤكدة".وفي وقت سابق، تبادل الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني إطلاق الصواريخ، ما أدى إلى وقوع 5 إصابات إسرائيلية ومقتل 6 من عناصر الحزب وعنصر من حركة "الجهاد الإسلامي" في جنوب لبنان.

ومن جهته أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ثلاثة من جنوده، جروح أحدهم خطيرة واثنان جروحهما طفيفة، جراء إطلاق مقاتلي "حزب الله" صاروخا مضادا للدبابات باتجاه قرية برعام.

وتشهد الحدود الجنوبية اللبنانية توترا منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت 7 تشرين الاول، حيث أعلن "حزب الله" اللبناني مقتل عدد من عناصره جراء قصف إسرائيلي وعمليات عسكرية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن عدد من القتلى في صفوف عناصره إثر اشتباكات مسلحة وقصف من لبنان.

