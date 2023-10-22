انت الان تتابع خبر الجيش الإسرائيلي يقصف موقعاً مصرياً ويعتذر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على منصة "أكس": "أطلقت دبابة لجيش الدفاع قبل قليل نيرانها عن طريق الخطأ وأصابت موقعا مصريا بالقرب من الحدود في منطقة كرم شالوم. الحادث قيد التحقيق ويتم فحص تفاصيله. جيش الدفاع يبدي أسفه عن الحادث".



وكانت وكالة رويترز قد أفادت نقلا عن شهود عيان بوقوع انفجار وسماع دوي أصوات سيارات إسعاف قرب معبر رفح بين مصر وغزة، بعد ظهر الأحد.

