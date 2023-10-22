انت الان تتابع خبر تحذير أمريكي لإيران من التصعيد في حرب غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال جراهام خلال زيارة إلى تل أبيب "نحن هنا اليوم لنقول لإيران: "نحن نراقبكم، إذا تصاعدت هذه الحرب، فإنها ستأتي إلى ساحتكم الخلفية"، دون أن يوضح ما يعنيه ذلك، لكنه أضاف أن "فكرة أن هذا حدث دون تدخل إيراني مضحكة".ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الاول.

وقوبل "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

