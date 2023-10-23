انت الان تتابع خبر قصف إسرائيلي يستهدف مخيماً شمالي غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت مصادر طبية، إن "13 قتيلا على الأقل وعشرات الجرحى في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا شمالي قطاع غزة".

وتواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر الجاري شن غارات مكثفة على غزة، وتقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية عن القطاع؛ ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.



وفجر 7 أكتوبر، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، لا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".