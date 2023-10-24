انت الان تتابع خبر طقس العراق.. تساقط للأمطار وارتفاع بدرجات الحرارة خلال الأيام الأربعة المقبلة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "طقس يوم غد الأربعاء في المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون صحواً إلى غائم جزئي، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً مع تساقط أمطار خفيفة تكون رعدية أحياناً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق".وأضاف البيان أن "طقس يوم الخميس سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وتابع أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".

وأوضح البيان، أن "طقس يوم السبت المقبل سيكون صحواً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".