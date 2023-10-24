انت الان تتابع خبر ارتفاع معدلات البطالة إلى 12% في إقليم كردستان.. ماذا عن العمالة الأجنبية؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأقر المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة الإقليم، ئاريان أحمد مصطفى، بتأثير العمالة الأجنبية بعد قرار مجلس وزراء الإقليم الأخير بضرورة إيقاف تدفق العمال الأجانب، مبينا إنه "في حال رغبة أي شركة بجلب مجموعة من العمال الأجانب فيجب أن تكون نسبة 25% من المواطنين الكرد و25% من الأجانب"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.



وأضاف مصطفى، أنَّ "الوزارة أمهلت الشركات حتى نهاية الشهر الجاري لتطبيق القرار، لمراعاة خبرة وكفاءة بعض العمال الأجانب"، لافتاً إلى أنَّ "الوزارة عقدت اجتماعات مشتركة مع الداخلية لبحث المسألة".

