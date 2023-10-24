انت الان تتابع خبر أونروا تعلن ارتفاع عدد قتلاها في غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوكالة في بيان نعي، أنه "تأكد مقتل 6 آخرين من الموظفين لدى أونروا، ليصل إجمالي عدد الموظفين الذين قتلوا منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر إلى 35 موظفا".

وأضافت "ما يقرب من 600 ألف نازح داخليًا يقيمون في 150 من مؤسسات تابعة لأونروا. تضرر منها 40 مرفقا حتى الآن".



ويعاني سكان غزة من وضع إنساني وصحي كارثي، إذ نزح نحو 1.4 مليون نسمة من أصل 2.3 مليون من منازلهم، ومنعت إسرائيل عنهم إمدادات الغذاء والماء والأدوية والكهرباء، في ظل قصف مكثف.