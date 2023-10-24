انت الان تتابع خبر البنك الدولي يُحذر: الحرب في غزة قد تسبب عواقب اقتصادية خطيرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال بانغا، إن "التحول إلى الوقود الأخضر، مهمة أساسية، وأن البنك يركز على تمويلات الطاقة المتجددة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، لكن هذا الأمر يحتاج إلى شراكة من القطاعين العام والخاص، منوهاً إلى أن مهمة البنك هي حماية الدول الفقيرة بصورة أساسية.وأضاف، أن "الحرب في غزة قد تسبب عواقب اقتصادية خطيرة، كما أن الواقع الجديد يعني بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول".

وجاءت كلمة بانغا في افتتاح فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها السابعة في الفترة اليوم الثلاثاء من 24 إلى 26 أكتوبر 2023 بالعاصمة السعودية الرياض.

وتتناول جلسات المؤتمر التحديات العالمية التي يواجهها العالم في مجالات المناخ والاقتصاد والتكنولوجيا، بمشاركة وحضور قادة العالم وكبرى الشركات الصناعية والمستثمرين والمبتكرين وصانعي السياسات.

وتعد مبادرة مستقبل الاستثمار -التي تأتي تحت عنوان "البوصلة الجديدة"- مناسبة مهمة لمناقشة العديد من الموضوعات ومنها تحديات الاقتصاد الكلي التي تواجهها المجتمعات حول العالم.

