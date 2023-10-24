انت الان تتابع خبر مصرع 7 وإصابة 25 بحادث تصادم 158 سيارة في الولايات المتحدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت شرطة ولاية لويزيانا في منشور على فيسبوك، إن "التحقيقات الأولية تفيد بأن 158 مركبة على الأقل اشتركت في الحادث الذي وقع هذا الصباح".

وأضافت "تأكد مقتل سبعة أشخاص"، محذرة من احتمال ارتفاع هذه الحصيلة.



وأوضحت أن الحادث أسفر كذلك عن وقوع أكثر من 25 جريحا.

وجاء في المنشور "تم نقل أكثر من 25 شخصا إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج من إصابات تتراوح بين طفيفة وبالغة".

وفي وقت باكر من صباح الثلاثاء، أدى ضباب كثيف للغاية إلى انخفاض رؤية سائقي السيارات بشكل كبير، مما تسبب باصطدام هذه السيارات ببعضها البعض.

ونجمت هذه الظاهرة التي تسمى "سوبر فوغ" (الضباب الفائق) عن امتزاج ضباب الصباح مع الدخان المتصاعد من حرائق نباتات المستنقعات في المنطقة.

وبحسب الشرطة فإن جزءا من الطريق السريع الذي وقع فيه الحادث المروري الضخم "اشتعلت فيه النيران بعد وقت قصير من وقوع الحادث الأولي".

ونشرت الشرطة صورا ظهرت فيها سيارات محطمة وأخرى محترقة.

ويتشكل "الضباب الفائق" عادة عندما يمتزج الضباب الطبيعي بالدخان والرطوبة الناتجين عن احتراق مواد عضوية رطبة، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية الأميركية.

وعندما تحدث هذه الظاهرة يمكن أن تنخفض الرؤية إلى أقل من 3 أمتار، وفقا للمصدر نفسه.

