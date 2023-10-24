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الأنبار.. ضبط 10 شاحنات مخالفة لشروط الاستيراد

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية، أن "قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية جمرك المنطقة الغربية تمكن اليوم من ضبط (10) شاحنات محملة بـ(آثاث منزلي، مواد غذائية، معطر جسم، أبواب حديدية وبلاستيكية) ومواد متنوعة أخرى مخالفة للشروط والضوابط الاستيرادية".

وأضاف البيان أن "عملية الضبط تمت من خلال التعاون المشترك مع شرطة الجمارك".
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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