انت الان تتابع خبر بغداد.. ضبط مسافرين متوجهين إلى تركيا وألمانيا عبر وثائق مزورة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "حسب توجيهات وزير الداخلية ومتابعة المدير العام اللواء الحقوقي نشأت ابراهيم الخفاجي، رصدت كوادر قسم اقامة وجوازات مطار بغداد الدولي، مسافرين اثنين أحدهما كان يحمل جواز سفر أجنبي (شبيه) كان يروم من خلاله السفر الى تركيا".وأضافت، أن "الشخص الاخر بحوزته اقامة بلجيكية مزورة اراد من خلالها التوجه الى المانيا".

وأشار البيان الى "القاء القبض عليهم واحالتهم الى الجهات القضائية بعد اكمال كافة الاجراءات القانونية بحقهم".