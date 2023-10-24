انت الان تتابع خبر الإطاحة بعصابة تروج لحزب "صدام حسين" في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر مجلس القضاء الأعلى، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "محكمة تحقيق الكرخ الأولى وضحت انه بعد رصد الجهات الامنية المختصة قيام بعض الأشخاص بلصق شعارات بعنوان (جيش الأسد صدام) على جدران واعمدة الكهرباء في احدى مدن بغداد/ الكرخ تم تشكيل فريق أمنى مختص بأشراف محكمة تحقيق الكرخ الأولى ومديرية استخبارات ومكافحة إرهاب بغداد الكرخ ومنظومة استخبارات الشرطة الاتحادية للقبض على المتورطين بهذه الجريمة".



وأضاف: "تم القبض على مجموعة من المتهمين بتاريخ 14 /9 /2023 وتوقيفهم على وفق قانون مكافحة الإرهاب، والتحري عن بقية المتهمين الهاربين لا يزال مستمر".