انت الان تتابع خبر مختصون بالاتصالات والمعلوماتيَّة.. الحكومة تسحب مشروعي قانونين من مجلس النواب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال عضو لجنة الاتصالات والنقل في مجلس النواب، كاروان علي يارويس، إنَّ الأمانة العامة لمجلس الوزراء أرسلت كتاباً إلى مكتب رئيس المجلس بسحب مشروعي القانونين اللذين سبق أن وافق عليهما مجلس الوزراء، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.



يُشار إلى أن مشروع قانون الإتصالات والمعلوماتية (لجنة النقل والإتصالات، لجنة الخدمات والإعمار، لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام)، يأتي لغرض تنظيم وادارة قطاع الاتصالات والمعلوماتية في جمهورية العراق ورسم السياسة العامة لها وتحديد الجهات المختصة بعملية تخصيص وتنظيم الترددات ومنح التراخيص والاجازات وحماية الثروات الوطنية في هذه القطاعات وضمان الاستخدام الأمثل للطيف الترددي ولأجل تشجيع الاستثمار في قطاع الاتصالات وضمان حماية مصالح المستفيدين وتقديم أفضل الخدمات لهم ومواكبة التطور التكنولوجي ودعم التنمية الاقتصادية في هذا المجال.

