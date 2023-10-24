انت الان تتابع خبر الأعرجي يصل أربيل للوقوف على أحداث مخمور والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "وزير الداخلية في حكومة اقليم كوردستان ريبر احمد استقبل مستشار الامن القومي العراقي قاسم الاعرجي".

وأضاف البيان، أن "احمد والاعرجي عقدا اجتماعاً في مقر وزارة الداخلية في اربيل لبحث عدة ملفات ابرزها حادثة جبل قرجوغ في مخمور".



وتوجه وزير الداخلية برفقة مستشار الامن القومي الى جبل قرجوغ وتحديدا المنطقة التي شهدت الحادثة للاطلاع ميدانياً على الوضع وتقيمه، وفق البيان.