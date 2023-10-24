انت الان تتابع خبر فيديو مؤثر لطفلة فلسطينية تبحث عن أمها بين القتلى في غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبينت اللقطات كيف تعرّفت الطفلة على جثة أمها من شعرها، حيث صرخت قائلة "هاي أمي أعرفها من شعرها"، ليواسيها والدها وهما يبكيان بحرقة.

وتطالب الفتاة برؤية أمها، وهي تبكي بألم وتقول إنها غير قادرة على العيش بدونها، "متمنية من الله لو أخذها معها".

ثم تقول: "ما اكتفوش، موتوا ستي وموتوا عمتي وأمي وأختي، بعرف إنهم شهداء، بس أنا مش قادرة، إحنا إيش سوينالكم".

وحصد مقطع الفيديو انتشارا كبيرا على مواقع الإنترنت، وأعيد نشره مرارا وتكرارا من قبل جميع المؤثرين والمستخدمين، ليكون دعوة إلى جانب العديد من الفيديوهات الكثيرة المؤثرة الأخرى، لوقف المأساة التي يعيشها أهالي غزة.