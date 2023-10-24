انت الان تتابع خبر "الناتو" يحدد موعد انضمام السويد للحلف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت الوكالة عن متحدث باسم الحكومة السويدية، أن "ستولتنبرغ أرسل رسالة إلى جميع الدول الأعضاء في الناتو منذ حوالي أسبوع، قائلا إن السويد يجب أن تصبح عضوا في الحلف على أبعد تقدير بحلول اجتماع وزراء خارجية دوله المقرر عقده يومي 28 و29 تشرين الثاني المقبل".وحسب الوكالة، فإن المتحدث باسم "الناتو" لم يرد على الفور على طلب للتعليق".

وقال ستوتنبرغ في تصريحات اليوم الثلاثاء إن السويد قد "أوفت بجميع التزاماتها، وغيرت الدستور والقوانين، وسمحت بإمدادات الأسلحة إلى تركيا، وهي الآن مستعدة للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي".

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وقع الاثنين على بروتوكول انضمام السويد إلى الناتو، وتمت إحالته من الرئاسة التركية إلى البرلمان من أجل تحديد موعد للتصويت عليه في جلسة عامة للبرلمان.

ورحب ستولتنبرغ بخطوة أردوغان وأعرب عن تطلعه لإجراء تصويت في البرلمان التركي "بشكل سريع" من أجل المصادقة على البروتوكول "والترحيب بالسويد كحليف كامل في الناتو قريبا جدا".

بذلك يصبح انضمام السويد إلى الناتو مرهونا بموافقة هنغاريا، وقالت جيسيكا روسوال، الوزيرة السويدية لشؤون الاتحاد الأوروبي للصحفيين اليوم الثلاثاء، إنها "تخطط للتحدث مع نظيرها الهنغاري بشأن انضمام بلادها إلى حلف شمال الأطلسي، وقالت: "نتطلع إلى قرار سريع من هنغاريا أيضا، ونريد أن نصبح أعضاء في أقرب وقت ممكن".

