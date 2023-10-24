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أنشيلوتي يحسم جدل تدريب راقصي السامبا

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بغداد - ياسين صفوان - وبحسب لبرنامج "الشيرنجيتو"، فقد ضغط الاتحاد البرازيلي على كارلو أنشيلوتي، للتوقيع على عقد تدريب راقصي السامبا، لكن المدرب الإيطالي رد بحسم قائلا "لا".

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن "أنشيلوتي أبلغ الاتحاد البرازيلي، بأنه سينتظر قرار في نهاية الموسم الحالي، لأنه يتوقع أن يحصل على عقد جديد مع الميرنجي".


وأوضح "الشيرنجيتو" أن "الاتحاد البرازيلي استسلم أمام رد أنشيلوتي، وبدأ البحث عن مدير فني جديد".

وكان أنشيلوتي قد صرح مؤخرا "سعيد للغاية في ريال مدريد، وأكتفي بذلك القدر.. أنا أناني بعض الشيء".

وتابع: "القليل من الأنانية أمر ضروري للقيام بعمل جيد.. أعتقد أن كل شيء بشأن مستقبلي سيتم توضيحه قريبا".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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