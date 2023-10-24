انت الان تتابع خبر غضب في "إسرائيل" والسبب نجل نتنياهو والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت صحيفة "ذا تايمز"، أن "يائير نتنياهو، ذا الـ32 عاما، يعيش في فلوريدا منذ شهر أبريل/ نيسان على الأقل. بينما يتم استدعاء 360 ألف جندي احتياط للجيش الإسرائيلي، للمرة الأولى، وقد ألغى الكثير منهم لإقامته ومشاغله في دول العالم وعاد إلى إسرائيل".وأشارت الصحيفة إلى، أن يائير قرر البقاء في ميامي والاستجمام كما يظهر في الصور، على الرغم من احتدام الصراع في غزة، ما أثار غضب الكثير من ضباط وجنود الجيش الإسرائيلي.

وعبّر أحد الجنود الذين يخدمون على الجبهة الشمالية مع الحدود اللبنانية لصحيفة "التايمز"، عن سخطه: "يائير يستمتع بحياته في شاطئ ميامي بينما أنا على الخطوط الأمامية".

وأردف الجندي: "إخوتنا وآباؤنا وأبناؤنا سيذهبون جميعا إلى الخطوط الأمامية، لكن يائير لم يأت بعد، إنه لا يساعد في بناء الثقة في قيادة البلاد".

وأضاف: "نحن الذين نترك عملنا وعائلاتنا وأطفالنا لحماية عائلاتنا في الوطن والبلد، وليس الأشخاص المسؤولين عن هذا الوضع".

