انت الان تتابع خبر بشراكة المانية.. اوكرانيا تعلن انشاء مصنع عسكري والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكتب شميغال في صفحته على "تلغرام": "قامت شركة الدفاع الألمانية "Rheinmetall" ("راينميتال") وشركة "أوكروبورونبروم" بإنشاء مصنع مشترك. وتم تسجيل شركة "Rheinmetall - أوكروبورونبروم" في 18 أكتوبر الجاري".وأضاف أن "المصنع سيقوم بصيانة وإصلاح المعدات الموردة لأوكرانيا. كما سيتم فيه إنتاج أفضل نماذج للمعدات العسكرية التي تنتجها شركة "Rheinmetall AG".

وفي مايو الماضي أفادت شركة "أوكروبورونبروم" بالتوصل إلى اتفاقية شراكة مع شركة "Rheinmetall". وعلى وجه الخصوص أعلنت الشركتان عن نيتهما لإنشاء مصنع مشترك لإصلاح المدرعات الموردة لأوكرانيا.

