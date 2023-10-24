انت الان تتابع خبر إسرائيل تكشف أسباب تأخير عملية الهجوم البري على غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"عن هاليفي قوله: "أجرينا الاستعدادات لهذا. الجيش الإسرائيلي والقيادة الجنوبية جهّزا خطط هجوم جيدة لتحقيق أهداف الحرب... الجيش الإسرائيلي مستعد للمناورة (البرية) وسنتخذ القرار مع المستوى السياسي فيما يتعلق بشكل المرحلة التالية وتوقيتها".وأضاف، انه "نستفيد من كل دقيقة لنكون أكثر استعدادا... كل دقيقة تمر على الجانب الآخر، نهاجم فيها العدو أكثر. نقتل الإرهابيين وندمر البنية التحتية ونجمع المزيد من المعلومات للمرحلة التالية".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاريإن الجيش "مستعد وعاقد العزم" على خوض المرحلة التالية من الحرب وينتظر التعليمات السياسية.

وأضاف أن "إسرائيل تتعلم من التجربة الأميركية في الشرق الأوسط لكن "حربنا تقع على حدودنا وليس على بعد آلاف الأميال من إسرائيل"، مضيفا أنه "يتوقع أن يستمر القتال حتى الأسابيع المقبلة".

وقتل أكثر من 1400 شخص في الجانب الإسرائيلي معظمهم مدنيون قضوا في اليوم الأول لهجوم الحركة، حسب السلطات الإسرائيلية.

أما في قطاع غزة، فقد قُتل أكثر من خمسة آلاف شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نحو 2000 طفل جراء القصف الإسرائيلي، بحسب وزارة الصحة التابعة لحركة حماس

