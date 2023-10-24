انت الان تتابع خبر مجلس الوزراء يقر مخصصات مالية لهذه الدرجات الوظيفية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للمجلس ورد لـ الخليج 365، أن "مجلس الوزراء يقر منح مخصصات مقطوعة بنسبة 50% لموظفي الدرجات الثامنة والتاسعة والعاشرة ممن لا يتقاضون أية مخصصات عدا مخصصات الشهادة والحرفة".

وقبل ذلك، أقر مجلس الوزراء، "زيادة مقطوعة قدرها مئة ألف دينار عراقي على رواتب المتقاعدين، ممّن يتقاضون رواتب مليون دينار عراقي فما دون".



وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس المجلس محمد شياع السوداني.