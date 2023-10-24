انت الان تتابع خبر الصحة العالمية: لا نستطيع إيصال المساعدات الى مستشفيات غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المنظمة، إنها "لا تزال غير قادرة على توزيع الوقود أو الإمدادات الصحية الأساسية المنقذة للحياة على المستشفيات الكبرى شمال غزة؛ بسبب نقص الضمانات الأمنية".

ودعت المنظمة إلى "وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية حتى يتسنى إيصال الإمدادات الصحية والوقود بأمان إلى جميع أنحاء قطاع غزة".

