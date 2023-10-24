انت الان تتابع خبر غوتيريش: هجوم حماس "ليس من فراغ " والحرب قد تنتشر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال غوتيريش إن "معاناة الفلسطينيين لا تبرر هجمات حماس المروعة وتلك الهجمات لا يمكن أن تبرر العقاب الجماعي للفلسطينيين".

وحذر غوتيريش أمام جلسة لمجلس الأمن من أن "الحرب في غزة قد تنتشر في كامل المنطقة".



وأشار الى "مقتل ما لا يقل عن 35 من موظفي الأمم المتحدة جراء قصف غزة".