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غوتيريش: هجوم حماس "ليس من فراغ " والحرب قد تنتشر

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بغداد - ياسين صفوان - وقال غوتيريش إن "معاناة الفلسطينيين لا تبرر هجمات حماس المروعة وتلك الهجمات لا يمكن أن تبرر العقاب الجماعي للفلسطينيين".

وحذر غوتيريش أمام جلسة لمجلس الأمن من أن "الحرب في غزة قد تنتشر في كامل المنطقة".


وأشار الى "مقتل ما لا يقل عن 35 من موظفي الأمم المتحدة جراء قصف غزة".
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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