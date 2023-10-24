انت الان تتابع خبر توضيح رسمي بشأن اكتشاف "الثور المجنح" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال حسين في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه تم "الكشف عن استظهار الثور المجنح، الواقع في البوابة السادسة ضمن الضلع الغربي لمدينة خورسباد الأثرية (دور-شروكين)، الذي أكتشف عام 1992، من قبل بعثة تنقيب عراقية، وجرت سرقة رأسه في عام 1995 وتمت استعادته في حينها، وهو الآن محفوظ في المتحف العراقي في بغداد، وقد تم ردمه حينها حفاظاً عليه".وأضاف، أنَّ "البعثة المشتركة العراقية - الفرنسية العاملة حالياً في تنقيبات خورسباد قامت بإعادة استظهاره وتقييم حالته".

وبين، أن "الثور يعود إلى العصر الآشوري الحديث، وتحديداً في عهد الملك الآشوري سرجون الثاني 722 ـ 7005 ق.م وهو مصنوع من قطعة واحدة من حجر الفرش الموصلي".