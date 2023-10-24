انت الان تتابع خبر حديث حكومي جديد يخص أزمة الدولار في العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السوداني، خلال مؤتمر صحافي، حضره مراسل السومرية، "دعمنا سلسة إجراءات ستكون جزءً كبير من حل أزمة الدولار في العراق"، لافتاً إلى أن هذه الأزمة "افرزت مجموعة من المضاربين، حتى أن بعض التجار وبعض المصارف الاهلية تحولوا الى تجار للعملة".وتابع، "نحن والبنك المركزي لدينا إجراءات قانونية لردع المضاربين، وهناك أجهزة امنية ولجان مخصصة لتنفيذ هذه الإجراءات".

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن "البنك المركزي العراقي اتفق مع المركزي الإيراني على التعامل بالتومان بدل الدولار".

