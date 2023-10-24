انت الان تتابع خبر رئيسا الجمهورية والوزراء يبحثان خطوات الإصلاح الاقتصادي ومحاربة الفساد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "السوداني استقبل رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، وشهد اللقاء التباحث في مجمل الأوضاع والملفات على الساحة الوطنية، وسير تنفيذ البرامج الخدمية وخطوات الإصلاح الاقتصادي ومحاربة الفساد، وفقاً للمنهاج الوزاري".



وجرى خلال اللقاء، بحسب البيان، "استعراض مواقف الحكومة إزاء التحديات والأزمات الإقليمية والدولية، وأهمية دعم المكتسبات المتحققة في الأمن والاستقرار".