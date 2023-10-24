انت الان تتابع خبر في غزة.. أمراض وبائية تصيب الآلاف غالبيتهم أطفال والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأفادت الوزارة بأن الأوبئة تشتمل على الإسهال والتسمم الغذائي وأمراض جلدية وجرب والتهابات شعب هوائية إلى جانب تسجيل عشرات الحالات من جدري الماء.

وأكدت أن الأوبئة يزداد انتشارها في ظل الازدحام الكبير في مراكز الإيواء إلى جانب شح المياه الصالحة للشرب والاستخدام الآدمي والنظافة الشخصية.



وحذرت الوزارة من موجة وبائية كبيرة قد تجتاح قطاع غزة ولا يمكن السيطرة عليها.

هذا، وأعلن المكتب الإعلامي بالقطاع أن عدد ضحايا القصف الإسرائيلي ارتفع إلى 5791، بينهم 2360 طفلا و1292 امرأة، كما تجاوزت حصيلة الإصابات 18000.

ويشهد الوضع الإنساني في غزة كارثة غير مسبوقة، بلغت معه المنظومة الصحية مرحلة هي الأسوأ في تاريخها.