انت الان تتابع خبر علاوي يحذر: العراق سيتعرض لضرر كبير إذا توسعت حرب المنطقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال علاوي في حديث لبرنامج بالمختزل الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، ان "الفلسطينيين تعرضوا للأذى والاحتقار، وإسرائيل لم تحترم قرار حل الدولتين".

وأضاف: "اقترحنا عقد قمة بشأن غزة لوقف العدوان وإعمارها وحل الدولتين"، مبينا ان "ظهور حركة حماس والحركات الاخرى نتيجة طبيعية لسياسات إسرائيل القمعية".



وأشار علاوي الى ان "قمة القاهرة لم تنتج اتفاقا أو بيانا ختاميا، وكانت أشبه بـ"مداراة الخواطر"، لافتا الى انه "قد نكون أمام حرب واسعة وطويلة، والقبة الحديدية التي تتباهى بها إسرائيل "طلعت تنك".

وبين ان "موقف حكومة السوداني من أزمة فلسطين ممتاز، والقادة العرب مرتاحون لكلمة السوداني في قمة القاهرة".

وأوضح علاوي ان "العراق سيتعرض لضرر كبير إذا توسعت الحرب في المنطقة، وانا اُحذر مبكرا لان المواقف قد تتفجر في العراق بأية لحظة"، مؤكدا ان "ضربات الفصائل ضد القواعد الأميركية لن تغير قواعد حرب غزة".

وتابع: "السعودية تشترط حل الدولتين مقابل مضيها بالتطبيع، والسعودية بإمكانها الحصول على قنبلة نووية "فوراً"، منوها الى ان "العراق مستعد للتطبيع إذا سارت المنطقة نحوه وفق شروط، وانا اؤكد ان معظم القوى السياسية العراقية مستعدة للتطبيع".