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العراق وإيران يبحثان تطوير التعاون الأمني والبرلماني المشترك

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وكالة أنباء "إيرنا"، أن "لقاءً عقد اليوم الأربعاء في مكتب مستشار الأمن القومي العراقي وتبادل الطرفان وجهات النظر حول تطوير التعاون الأمني والبرلماني بين البلدين".

ووصل الوفد البرلماني الإيراني برئاسة "إبراهيم عزيزي" الى مطار بغداد مساء أمس الثلاثاء، وكان في استقباله رئيس لجنة الأمن القومي والدفاع في البرلمان العراقي عباس الزاملي.


ومن المقرر أن يجتمع أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي الايراني، اليوم الأربعاء، مع رئيس لجنة الأمن القومي والدفاع في البرلمان العراقي "عباس الزاملي" ورئاسة مجلس النواب ومساعد وزير الخارجية للعلاقات الثنائية محمد بحر العلوم ورئيس ائتلاف الفتح هادي العامري، ورئيس تيار الحكمة الوطني العراقي عمار الحكيم.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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