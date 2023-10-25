انت الان تتابع خبر العراق لإيران: مسؤوليتنا إيقاف العمليات العسكرية في غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - مستشار الأمن القومي السيد قاسم الأعرجي يستقبل وفداً من مجلس الشورى الإيراني

استقبل مستشار الأمن القومي، السيد قاسم الأعرجي، بمكتبه اليوم الأربعاء، وفداً من مجلس الشورى الإيراني برئاسة نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، السيد إبراهيم عزيزي، وبحضور رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، السيد عباس الزاملي والسفير الإيراني في بغداد، السيد محمد كاظم آل صادق.

ورحب السيد الأعرجي بوفد مجلس الشورى الإيراني، كما جرى استعراض للعلاقات التأريخية المتنامية بين البلدين وسبل تطويرها إلى آفاق أبعد تخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

وأكد السيد الأعرجي للوفد الضيف، أن الاتفاق الأمني بين العراق وإيران يصب في مصلحة البلدين ويخدم أمن واستقرار المنطقة، مشيرا إلى أن رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، يتابع بشكل جدي إتمام هذا الاتفاق، مؤكدا استعداد العراق الكامل للتنسيق والتعاون مع الجارة إيران بهذا الصدد.

من جانبه ثمّن السيد عزيزي، مواقف العراق في استقبال الزائرين الإيرانيين، مقدما الشكر للحكومة والشعب العراقي لما بذلوه من كرم وعطاء وحسن استقبال وضيافة.

وبشأن الأحداث الجارية في قطاع غزة وما يحدث من قتل وعقاب جماعي للمدنيين، أكد السيد الأعرجي، أن المسؤولية تحتم علينا جميعا السعي لإيقاف كامل العمليات العسكرية في غزة، فالأطفال والنساء ليسوا جزءا من المعركة، ويجب أن يكونوا بعيدين عن مسرح العمليات وما يحدث من كوارث.

كما قدم السيد عزيزي، الشكر لرئيس مجلس الوزراء، السيد محمد شياع السوداني، على مواقفه الشجاعة في كلمته بمؤتمر القاهرة.