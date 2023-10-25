انت الان تتابع خبر المالكي والسامرائي يتباحثان حول جملة ملفات تتصدرها احداث غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر مكتب المالكي في بيان ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "استقبل بمكتبه اليوم رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، وجرى بحث تطورات المشهد السياسي والأمني في البلاد والمنطقة، كذلك تداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة".واكد الجانبان، على "موقف العراق الثابت من القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في تحرير أرضهم وإقامة دولتهم".

وناقش اللقاء "الاستعدادات الجارية لإجراء انتخابات المجالس المحلية المقرر اجراؤها خلال نهاية العام الحالي، وضرورة توحيد الجهود بين القوى السياسية وتنسيق المواقف داخل مجلس النواب من اجل دعم البرنامج الحكومي في ظل الاستقرار السياسي الذي تشهده البلاد".

