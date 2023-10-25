انت الان تتابع خبر توجيه حكومي يخص المنافذ الحدودية وسنجار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب السوداني في بيان، "ترأس رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، بحضور أعضاء المجلس"، مشيراً الى أن "الاجتماع شهد بحث مجمل الأوضاع الأمنية في البلاد، وتعزيز تنفيذ الخطط الأمنية اللازمة؛ لبسط الأمن والاستقرار في عموم العراق".وناقش الاجتماع بحسب البيان "دعم هيأة المنافذ الحدودية؛ لما تبذله كوادرها من جهود كبيرة"، موضحاً أن السوداني "وجه بدعمها بالكوادر البشرية والتخصيصات المالية والمعدات الفنية؛ لتعزيز جهودها في ضبط الحدود ومنع عمليات التهريب التي يحاول منفذوها الإضرار بالاقتصاد الوطني، فضلاً عن التأكيد على تأهيل وتطوير البنى التحتية في المحافظات التي تضمّ منافذ حدودية".

كما ناقش الاجتماع "الأوضاع في قضاء سنجار"، حيث شدد رئيس مجلس الوزراء على "دعم القضاء والعمل على وجود كل الدوائر الخدمية داخل سنجار؛ لتسهيل المهمة على المواطنين في إكمال معاملاتهم الخاصة".