انت الان تتابع خبر صحيفة أمريكية تكشف مفاجأة تخص "مقاتلي حماس" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلاً عن مصادر لم تذكر هويتها أن نحو 500 مقاتل من حركة "حماس" خضعوا لتدريبات عسكرية خاصة في منشآت إيرانية في أيلول الماضي.



ووفقا للصحيفة فإن مقاتلي "حماس" تلقوا تدريبات بإشراف "قوات القدس" الخاصة التابعة للحرس الثوري الإيراني وبحضور قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال إسماعيل قاآني. تجدر الإشارة إلى أن مسؤولين أمريكيين ومصادر مطلعة على المعلومات الاستخبارية، أكدوا أنهم لم يكونوا على علم بمخطط "حماس" كما أنهم لم يرصدوا أي مؤشرات على استعدادات "حماس" قبل أحداث 7 أكتوبر.



كذلك صرحت الولايات المتحدة في أكثر من مناسبة أنه لا يوجد دليل على مشاركة إيران المباشرة أو موافقتها على خطة "حماس" لمهاجمة إسرائيل. كذلك صرحت الولايات المتحدة في أكثر من مناسبة أنه لا يوجد دليل على مشاركة إيران المباشرة أو موافقتها على خطة "حماس" لمهاجمة إسرائيل.

وأطلقت حركة حماس، في (7 تشرين الأول 2023) عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل مطلقة آلاف الصواريخ، اسفرت عن مقتل وإصابة وأسر المئات من الجنود الإسرائيليين.

ويتعرض قطاع غزة المحاصر من سنوات طويلة، لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي كثيف منذ إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى".