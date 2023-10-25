انت الان تتابع خبر فيتو روسي صيني ضد مشروع قرار أمريكي بشأن غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - فشل مجلس الأمن الدولي مساء اليوم الأربعاء، في تبني مشروع قرار أمريكي لا يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

واستخدمت روسيا والصين مساء حق النقض "الفيتو" وأفشلتا مشروع القرار الأمريكي في مجلس الأمن. وتحتاج أي مسودة تسعة أصوات، من أصل 15، لتبنيها في مجلس الأمن شريطة ألا تستخدم أي من الدول الأعضاء دائمة العضوية الفيتو.

ويتعرض قطاع غزة المحاصر من سنوات طويلة، لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي كثيف منذ إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى".

وأطلقت حركة حماس، في (7 تشرين الأول 2023) عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل مطلقة آلاف الصواريخ، اسفرت عن مقتل وإصابة وأسر المئات من الجنود الإسرائيليين.