انت الان تتابع خبر قصف مواقع لتجمع مسلحين في سوريا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال نائب رئيس المركز فاديم كوليت: "نفذت القوات الجوية الروسية غارتين جويتين على مواقع كان المسلحون يجمعون فيها القوة البشرية والمعدات العسكرية المستخدمة في قصف مواقع القوات الحكومية السورية".

وأضاف أنه "نتيجة استهداف قناصة من المجموعات المسلحة غير القانونية المتمركزة في منطقة قرية البارة مواقع للقوات الحكومية السورية بالقرب من قرية كفر نبل قتل جندي سوري".



وأشار إلى أنه "في محافظة اللاذقية ونتيجة القصف المدفعي من قبل المجموعات المسلحة غير الشرعية لمواقع القوات الحكومية السورية أصيب جنديان سوريان".