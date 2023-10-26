انت الان تتابع خبر دبي السباقة في إقحام الذكاء الإصطناعي في عالم السينما والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تتحضر إمارة دبي لإنشاء مهرجان السينما بالذكاء الإصطناعي ضمن "إكسبو دبي" في شباط المقبل ليكون هذا المهرجان فرصة مميزة لتبادل الأفكار والتقنيات بين رواد صناعة السينما وخبراء الذكاء الاصطناعي من أنحاء العالم.

فبعد أن تمكن الذكاء الإصطناعي مؤخراً من اختراق صناعة الأفلام والسينما والتي كانت تعتمد بشكلٍ أساسي على الإبداع البشري وخيال الإنسان، أصبح بإمكان هذه الصناعة الاستفادة من تقنيات مبتكرة تمكنها من تحقيق مزيد من التطور والابتكار.

وإمارة دبي المواكبة لكل تطورٍ والتي أصبحت رائدة في مجال التكنولوجيا والفنون، تنظم في الدورة المقبل من "إكسبو دبي" "مهرجان السينما بالذكاء الاصطناعي" في 29 شباط / فبراير 2024 والذي سيعزز من مكانة دبي كمركز عالمي للإبداع والتكنولوجيا.

وقد أصبح مؤخراً "الذكاء الاصطناعي" (AI) مصطلحًا شاملًا يُطلق على التطبيقات التي تُنجز مهامًا معقدة كان يجب في السابق أداؤها بواسطة البشر. ويتميز هذا الذكاء بخصائص وسلوكيات تجعل البرمجيات الحاسوبية قادرة على تقليد القدرات العقلية للإنسان وأنماط عمله. من بين هذه الخصائص البارزة القدرة على التعلم والاستدلال والاستجابة للسياقات التي لم تكن مبرمجة مسبقًا في الجهاز.

في هذا السياق، يمكننا التساؤل عن مدى تأثير الذكاء الاصطناعي على مستقبل صناعة السينما وإلى أي مدى يمكن أن يأخذنا عالم الخيال في هذا العصر. ربما سيتمكن الذكاء الاصطناعي من توفير أساليب جديدة لتصميم الأفلام وتطوير القصص بطرق تفوق تصوّر البشر.